В Костанайском госуниверситете проводят работы по раскопкам поселения Камысты

В Baitursynuly University приехали палеозоологи из Алматы и Екатеринбурга. По костям, обнаруженным при раскопках поселения Камысты, ученые определяют состав стада.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных уральского отделения РАН Павел Косинцев и научный сотрудник Института археологии имени А.Х. Маргулана Мамбет Шагирбаев работают в археологической лаборатории. В настоящий момент они обрабатывают материалы, полученные в результате исследований поселения Камысты, проводимых под руководством кандидата исторических наук Андрея Логвина.

Фото: пресс-служба университета имени А.Байтурсынова

"Мы давно сотрудничаем с Костанайским региональным университетом. Сейчас приехали, чтобы продолжить работу по комплексному изучению поселения Камысты, которую начали несколько лет назад. Используем традиционный метод – определяем, какому животному принадлежит кость, по комплексу морфологических признаков. Результатом нашей совместной работы станет определение состава стада и научная публикация", – говорит Павел Косинцев.

Фото: пресс-служба университета имени А.Байтурсынова

Уникальным опытом ученые поделились и со студентами-историками. Организаторами лекции с участием гостей стали ребята из археологического кружка во главе со старшим научным сотрудником археологической лаборатории Ириной Шевниной.

Фото: пресс-служба университета имени А.Байтурсынова

Мамбет Шагирбаев рассказал о методах археозоологических исследований. А Павел Косинцев подробно остановился на одной из наиболее актуальных проблем – доместикации лошадей. Он объяснил студентам, как определить по костям, диким или домашним было животное.