Романтический поступок жителя Степногорска обернулся арестом

В Степногорске на семь суток арестовали романтика, который собрал букет для любимой, испортив композицию на улице, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина, находясь у цветочного магазина, вытащил цветы из декоративной композиции, после чего подарил их своей знакомой. В магазине поступок романтика не оценили, назвав его вандализмом, и решили привлечь нарушителя к ответственности.

Полицейские быстро установили личность нарушителя. Мужчина признался в содеянном, а похищенный букет был возвращен магазину.

"За совершение мелкого хулиганства в отношении правонарушителя был составлен административный протокол. Решением суда от 22 января 2026 года ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток", – отметили в департаменте.

Полицейские призывают граждан соблюдать общественный порядок и бережно относиться к государственному и частному имуществу. Любые противоправные действия влекут за собой административную либо уголовную ответственность.

Ранее заместитель акима Талдыкоргана Женис Андабеков выступил с важным обращением к жителям города. Чиновник призвал бережно относиться к декорациям и украшениям, подготовленным специально для новогодней атмосферы.