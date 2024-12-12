Скитались между больницами пять часов: в Атырау умер 10-месячный ребенок

Атырауские врачи не смогли спасти 10-месячного ребенка, у которого поднялась температура. Мать винит медиков в халатности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Несчастный случай произошел в Атырау 6 декабря. Об этом инциденте рассказал местный активист Нурлан Жунасов на своей странице в Facebook.

По словам матери погибшего малыша, ее с больным ребенком, у которого поднялась температура, более пяти часов "футболили" друг другу врачи двух больниц.

"Температура у сына поднялась накануне ночью. Утром я вызвала участкового врача, но он так и не пришел. В 13:30 я самостоятельно на такси повезла ребенка в инфекционную больницу. Там была большая очередь. У сына температура уже поднялась под 38,9. Все врачи это видели. Потом нас приняла врач, она попросила раздеть его, сказала, что у ребенка вздутие живота, что зубки режутся, возможно, из-за этого и температура", – рассказывает убитая горем мать.

Матери рекомендовали отвезти ребенка в областную детскую больницу, при этом не предоставив им машину скорой помощи. Женщине вновь пришлось воспользоваться услугами такси.

"В областной детской больнице ребенку сделали рентген. Сказали, все чисто. Потом проверили кишечник, сделали КТ. А когда они взяли у него кровь из пальчика для анализов, он уже не реагировал ни на что. Врачи мне сказали: ваш ребенок тяжелый, везите его в инфекционную больницу. Я вновь поехала туда на такси", – говорит она.

Мать рассказывает, что по приезду в больницу врачи начали делать какие-то манипуляции, но она ничего не понимала. В результате медики ее обвинили в позднем обращении, что ребенка она привезла в очень тяжелом состоянии.

"Из-за халатности врачей я пять часов скиталась между двумя больницами. Пусть виновные в смерти моего сына будут наказаны", – заключила мать.

За комментариями корреспондент Zakon.kz обратилcя в областное управление здравоохранения Атырауской области, где факт смерти 10-месячного ребенка подтвердили.

Однако более подробную информацию не дали, отметив, что в данный момент идут разбирательства, начата служебная проверка.