В больнице Костаная умер 10-месячный малыш: родители винят врачей

10-месячный мальчик умер в детской больнице Костаная. Об этом стало известно из обращения его матери Акгуль Бердимурат. В управлении здравоохранения Костанайской области прокомментировали трагический случай, сообщает Zakon.kz.

Акгуль Бердимурат опубликовала в Instagram пост о гибели своего грудного ребенка. Она рассказала, что обратилась за помощью в Костанайскую областную детскую больницу 1 ноября 2024 года с жалобами на одышку у сына.

"Нас осмотрели, сказали, что есть слабый хрип, и решили оставить в больнице, чтобы сделать анализы и рентген для исключения пневмонии. Я предупредила, что у сына есть аллергия на ряд антибиотиков и некоторые препараты. Положили нас в процедурном, потому что не было мест. Ребенок играл, ползал, был в хорошем настроении. Ставили уколы, системы. Ближе к ночи одышка ухудшилась. Я позвала медсестру, ему поставили еще уколы. Всю ночь сын плакал, я носила его на руках в коридоре. В субботу утром при обходе врач ничего не сказала о диагнозе, сказала медсестре колоть что-то и ушла", – написала мама мальчика.

Состояние ребенка, по рассказу Акгуль, менялось. В воскресенье 3 ноября в 11:00 маме сказали, что ребенка кладут в реанимацию "для профилактики дыхания". Однако через два часа врачи сообщили о смерти ребенка.

"Это вина врачей! Всех, кто был с пятницы до понедельника, кто видел мучения моего мальчика и ничего не сделал! Это их халатность! И я сделаю все, чтобы наказать их по всей строгости закона!", – написала мама погибшего Дербеса.

Акгуль призналась, что после получения страшного известия у нее случилась истерика, она ругалась с врачами и кричала на них. Родители написали заявление в полицию по факту гибели мальчика. Как рассказала мама ребенка, сначала они думали отказаться от этой затеи, потому что не хотели, чтобы проводили вскрытие. Но когда узнали, что детей, погибших до года в больнице, всегда проводят через эту процедуру, решились.

По словам мамы, сыну диагностировали одностороннюю бронхопневмонию.

"Управление здравоохранения выражает искренние соболезнования родным и близким ребенка, скончавшегося в Костанайской областной детской больнице. В связи с данным случаем управлением здравоохранения проводится внутренняя проверка. Также сообщаем, что по факту происшествия будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Результаты экспертизы и заключения Комитета контроля качества и медицинской фармацевтической деятельности (ККМФД) будут представлены", – отметили в пресс-службе ведомства.

В августе 2024 года в Костанае умер трехлетний ребенок, проглотивший магнитики. Мальчика госпитализировали, часть инородных тел удалили и оставили ребенка под наблюдением. Пока ждали выхода магнитиков естественным образом, развился перитонит. После проведенной операции у ребенка остановилось сердце.

Споры между родителями погибших детей и врачами в Казахстане возникают постоянно. В марте 2024 года в Атырау в больнице скончался полуторагодовалый ребенок. Малыша не успели спасти. Врачи лечили воспаление лимфоузлов, а родители считали, что это корь.