Десятки чиновников и подрядчиков области Абай оштрафовали за плохие дороги

90 чиновников и подрядчиков оштрафовали за плохие дороги в области Абай. С начала года полицейские обследовали в регионе более девяти тысяч километров трасс. И пришли к выводам, что почти 600 км находится в неудовлетворительном состоянии, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, полицейские массово обследуют междугородние трассы и улицы населенных пунктов, в прямом смысле измеряют их линейками. От жителей поступает много жалоб на ямы и разрушенный асфальт. А разбитые дороги иногда становятся причиной аварий, говорят в полиции. С начала года ответственным лицам выдана уже почти тысяча предписаний.

Отмечается, что чиновников наказали за невыполнение требований по производству работ на дорогах и их содержанию. Проверяющие рассчитывают, что все нарушения будут устранены.

"Более 300 км трасс международного, республиканского значения, а также 241 км областных дорог находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта. По итогам проверок полицейскими выдано 990 предписаний об устранении выявленных недостатков. После контрольных проверок за неисполнение требований в установленные сроки к административной ответственности привлечены 90 должностных лиц". Замначальника Управления административной полиции ДП Абайской области Бахытбек Сыдыкбаев

Ранее сообщалось, что алматинцам рассказали, как быстрее пожаловаться на разбитые дороги.