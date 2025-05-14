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События

Десятки чиновников и подрядчиков области Абай оштрафовали за плохие дороги

чиновников оштрафовали за плохие дороги в регионе, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 01:55 Фото: pixabay
90 чиновников и подрядчиков оштрафовали за плохие дороги в области Абай. С начала года полицейские обследовали в регионе более девяти тысяч километров трасс. И пришли к выводам, что почти 600 км находится в неудовлетворительном состоянии, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, полицейские массово обследуют междугородние трассы и улицы населенных пунктов, в прямом смысле измеряют их линейками. От жителей поступает много жалоб на ямы и разрушенный асфальт. А разбитые дороги иногда становятся причиной аварий, говорят в полиции. С начала года ответственным лицам выдана уже почти тысяча предписаний.

Отмечается, что чиновников наказали за невыполнение требований по производству работ на дорогах и их содержанию. Проверяющие рассчитывают, что все нарушения будут устранены.

"Более 300 км трасс международного, республиканского значения, а также 241 км областных дорог находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта. По итогам проверок полицейскими выдано 990 предписаний об устранении выявленных недостатков. После контрольных проверок за неисполнение требований в установленные сроки к административной ответственности привлечены 90 должностных лиц". Замначальника Управления административной полиции ДП Абайской области Бахытбек Сыдыкбаев

Ранее сообщалось, что алматинцам рассказали, как быстрее пожаловаться на разбитые дороги.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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