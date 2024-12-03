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Участок дороги, на ремонт которой выделили 600 млн тенге, пришел в негодность до завершения работ

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 12:01 Фото: primeminister.kz
Агентством по противодействию коррупции в Актюбинской области в ходе мониторинга строительства и ремонта автомобильных дорог установлены серьезные недостатки при планировании дорожных проектов, сообщает Zakon.kz.

В распространенном 3 декабря релизе говорится, что в 2024 году проводился средний ремонт дороги "Мартук – Дмитриевка – Байторысай – Полтавка", на который из бюджета выделено порядка 600 млн тенге.

"При этом 4 км дороги пришли в негодность еще до завершения строительно-монтажных работ. Установлено, что проектом не предусмотрена объездная дорога. В результате подрядчик осуществлял перевозку инертного материала по новому дорожному покрытию. Более того, при заключении договора вместо двух лет гарантийных обязательств для подрядчика установлен лишь один год", – рассказали в агентстве.

По итогам анализа акиматом Актюбинской области пересмотрены гарантийные сроки среднего ремонта, по вопросу восстановления дорожного покрытия также подан иск в отношении подрядчика.

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2 декабря 2024 года стало известно, что бывшего гендиректора и ряд сотрудников филиала "Казахтелекома" подозревают в злоупотреблении полномочиями. По данным Антикора, в результате их незаконных действий государству причинен материальный ущерб на сумму более 450 млн тенге.

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