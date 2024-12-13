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Общество

Жителя Кокшетау оштрафовали за то, что он не сдал найденные наркотики

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12 декабря в Кокшетау вынесли приговор за аптечную наркоманию. Осужденный выплатит штраф за незаконное приобретение и хранение "Трамадола", сообщает Zakon.kz.

В марте прошлого года правительство Казахстана внесло изменения в постановление №470, в результате чего "Трамадол" поместили в список наркотических средств. Теперь его реализацией могут заниматься только аптеки, обладающие специальным разрешением, а незаконное обращение с этим препаратом влечет как административную, так и уголовную ответственность.

Несмотря на действующие запреты, "Трамадол" остается одним из самых распространенных наркотических средств среди так называемых аптечных наркоманов, которые не задумываются о его губительных последствиях для здоровья.

Важно помнить, что кроме проблем со здоровьем, наркозависимые также сталкиваются с юридическими последствиями, поскольку приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ подлежат ответственности по закону.

В декабре Кокшетауский городской суд вынес приговор в отношении акмолинца, нашедшего закладку с "Трамадолом".

По материалам уголовного дела, в июле горожанин обнаружил пакет с 40 ампулами "Трамадола" и решил хранить их для собственного употребления. В тот же день он был задержан оперативниками.

Подсудимый признан виновным и приговорен к штрафу в размере 20 МРП (61 260 тенге), который он обязан выплатить в течение месяца.

Как отмечают полицейские, препарат "Трамадол" является синтетическим опиоидным анальгетиком, относящимся к классу синтетических опиатов, схожих с героином. Он был разработан с целью снизить стоимость лечения онкологических больных, которым ранее для снятия боли использовали дорогой морфин. Однако, в современных реалиях "Трамадол" также распространяется, как и другие наркотики, бесконтактным способом – через закладки.

Ранее правоохранители пресекли другой случай. Супруге подсудимого предложили дать взятку в 110 млн тенге за смягчение наказания в Шымкенте.

Аксинья Титова
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