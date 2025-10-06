#АЭС в Казахстане
Общество

Два самоубийства, вымогательства и пожар: криминальная драма разыгралась в Кокшетау

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 15:16 Фото: Zakon.kz
В Кокшетау вынесли приговор по фактам вымогательства, приобретения, хранения оружия и психотропного вещества, самоуправства и доведения человека до самоубийства, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Акмолинского областного суда, на скамье подсудимых было трое.

Судом установлено, что в 2017 году руководитель ТОО через общего знакомого занял у одного из подсудимых большую сумму денег и не смог в указанный срок ее вернуть. В декабре 2017 года он покончил жизнь самоубийством, застрелившись.

Тогда первый подсудимый решил взыскать этот долг с того общего знакомого. И за помощью обратился ко второму подсудимому. В 2020 году они вынудили потерпевшего переписать на них гараж с земельным участком и квартиру в счет возмещения части долга. А в декабре 2020 года он тоже покончил жизнь самоубийством, повесившись. При этом оставил предсмертную записку, в которой указал, что в его смерти виновен кредитор (второй подсудимый), заставивший переписать все имущество за долг умершего руководителя ТОО.

Кроме того, в 2023 году второй подсудимый потребовал 10 млн тенге у владельца кафе и магазинов, пугая отъемом бизнеса.

"После произошел пожар с уничтожением кафе и магазина. Уголовное дело прекращено в связи с неустановлением причины возгорания. Предприниматель обратился в ДКНБ с заявлением о принятии мер по факту вымогательства, начато досудебное расследование", – сообщили в суде.

В 2024 году второй и третий подсудимые снова стали угрожать и требовать у этого бизнесмена 5 млн тенге. При получении денег их задержали.

Кроме того, второй подсудимый хранил оружие с патронами, третий – мефедрон в крупном размере.

Приговором суда первому подсудимому назначено 4,6 года лишения свободы, второму – 5 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, третьему – 5 лет лишения свободы.

С каждого осужденного взыскан моральный вред по 3 млн тенге в пользу родственников потерпевшего, покончившего с собой, и по 350 тыс. тенге в пользу предпринимателя.

Судебный акт не вступил в законную силу.

17 сентября в уголовном суде Атырауской области огласили приговор по громкому делу об убийстве 46-летнего менеджера нефтяной компании Бибигуль Шпановой.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
