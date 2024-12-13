#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.91
548.85
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.91
548.85
5.05
Общество

Проект "Ауыл аманаты" состоялся и работает на благо страны – Ерлан Кошанов

Проект &quot;Ауыл аманаты&quot; состоялся и работает на благо страны – Ерлан Кошанов, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 15:18 Фото: Али Галым
В преддверии Дня Независимости подведены итоги республиканского конкурса на лучшее хозяйство среди участников проекта "Ауыл аманаты".

В мероприятии приняли участие спикер Мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов, заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, советник премьер-министра Ералы Тугжанов, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев и другие.

В своем выступлении Ерлан Кошанов подчеркнул, что в настоящее время порядка 40% населения страны проживает в сельской местности и поэтому в своей предвыборной программе президент Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил вопросам улучшения условий жизни и повышению благосостояния жителей села.

"По поручению главы государства партия Amanat запустила проект "Ауыл аманаты", который состоялся и активно работает на благо страны. В этом году наша партия провела специальный конкурс среди участников проекта, чтобы продемонстрировать лучшие хозяйства и кооперативы. Их опыт будет использоваться в дальнейшем для совершенствования проекта "Ауыл аманаты". Как сказал президент, чтобы наш народ не исчез в эпоху глобализации, мы должны, прежде всего, сохранить село. Поэтому в рамках конкурса мы уделили особое внимание и повседневной жизни в сельской местности. Село – это наша колыбель, неиссякаемый источник нашей культуры, традиций и духовной жизни. Забота о селе – это забота о прошлом, настоящем и будущем", – сказал он.
Проект "Ауыл аманаты" состоялся и работает на благо страны – Ерлан Кошанов, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 15:18

Фото: Али Галым

Вместе с тем Ерлан Кошанов перечислил ряд актуальных проблем, требующих системного подхода со стороны государства. Это развитие инфраструктуры сел, внедрение беззалоговых "товарных кредитов" для сельчан, повышение доходной базы бюджетов сельских округов и другие.

В свою очередь вице-премьер Тамара Дуйсенова рассказала, что с момента запуска проекта "Ауыл аманаты" почти 16 тыс. жителей сельской местности получили льготные микрокредиты под 2,5% для открытия собственного дела, что помогло создать более 17 тыс. рабочих мест. Она также отметила, что сейчас особое внимание следует уделить налаживанию каналов сбыта продукции, производимой получателями микрокредитов.

Проект "Ауыл аманаты" состоялся и работает на благо страны – Ерлан Кошанов, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 15:18

Фото: Али Галым

А советник премьер-министра Ералы Тугжанов подчеркнул, что проект призван значительно снизить безработицу на селе. Поэтому важно правильно информировать население о всех преимуществах проекта. Он отметил, что для участия в конкурсе поступило более 250 заявок со всех регионов страны. Решением жюри 30 заявок заняли призовые места в 10 номинациях.

Так, Дамир Кадиров из села Косколь Западно-Казахстанской области победил в номинации "Лучший кооператив". В номинации "Лучшее ЛПХ" первое место досталось Александре Григоловой из села Акшукыр Мангистауской области. Аким села Саржанай Актюбинской области Медет Бекжанов признан лучшим сельским акимом. В номинации "Лучший товарный кредитор" победу одержала Айгуль Тулеуова из села Байкадам Актюбинской области. За лучшую молочную продукцию первое место досталось Дарьян Жанболатовой из села Карасу Абайской области. Гульзира Ерниязова с пос. Тасбогет Кызылординской области была признана лучшим производителем мясной продукции. В номинации "Лучшая кулинарная продукция" первого места удостоена Назгуль Шоканова из села Карашокы Жетысуской области. Омар Лимтонов из села Каракемер Алматинской области признан победителем в номинации "Лучшая овощно-бахчевая и ягодно-фруктовая продукция". За лучший неаграрный проект на селе первое место присуждено Жанне Абугалий из села Ново-Ульбинка Восточно-Казахстанской области, которая открыла дом отдыха. А Сергей Каверин из села Дарьинск Западно-Казахстанской области победил в номинации "Лучшее перерабатывающее предприятие". Кроме того, предприниматель из села Бесарык Кызылординской области Мурат Сарсенбаев получил благодарственное письмо за поддержку проекта.

Проект "Ауыл аманаты" состоялся и работает на благо страны – Ерлан Кошанов, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 15:18

Фото: Али Галым

Участники конкурса отметили, что проект "Ауыл аманаты" – это наглядный пример заботы государства о Человеке труда, простые и понятные инструменты по повышению доходов граждан на селе. Они выразили благодарность главе государства и партии Amanat за оказанную поддержку.

Также в селе Бесарык прошла выставка сельскохозяйственной продукции, произведенной в рамках "Ауыл аманаты". В этом году в селе в рамках проекта построили большой производственный центр, в котором начали свою работу цех по выпуску картофеля фри, пекарня, кондитерская, а также предприятия по производству полуфабрикатов, пластиковой посуды, рабочих перчаток, мыла, носочных изделий и деревянных изделий. Также открылся супермаркет "Кызылорда" и кафе.

Проект "Ауыл аманаты" состоялся и работает на благо страны – Ерлан Кошанов, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 15:18

Фото: Али Галым

В этот же день председатель партии Amanat ознакомился с работой нового терминала аэропорта "Коркыт Ата" в Кызылорде, открытого по поручению главы государства.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Занятость и соцзащита в 2024 году: 15 429 человек нашли постоянную работу в области Абай
Общество
15:23, Сегодня
Занятость и соцзащита в 2024 году: 15 429 человек нашли постоянную работу в области Абай
Прогноз непогоды на три дня: в Шымкенте резко похолодает до -17°C, в Алматы и Астане – снегопад
Общество
14:50, Сегодня
Прогноз непогоды на три дня: в Шымкенте резко похолодает до -17°C, в Алматы и Астане – снегопад
Дело о секс-рабстве школьницы в Кызылорде: еще одного фигуранта осудили почти на 7 лет
Общество
14:32, Сегодня
Дело о секс-рабстве школьницы в Кызылорде: еще одного фигуранта осудили почти на 7 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: