Проект "Ауыл аманаты" состоялся и работает на благо страны – Ерлан Кошанов

В преддверии Дня Независимости подведены итоги республиканского конкурса на лучшее хозяйство среди участников проекта "Ауыл аманаты".

В мероприятии приняли участие спикер Мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов, заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, советник премьер-министра Ералы Тугжанов, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев и другие.

В своем выступлении Ерлан Кошанов подчеркнул, что в настоящее время порядка 40% населения страны проживает в сельской местности и поэтому в своей предвыборной программе президент Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил вопросам улучшения условий жизни и повышению благосостояния жителей села.

"По поручению главы государства партия Amanat запустила проект "Ауыл аманаты", который состоялся и активно работает на благо страны. В этом году наша партия провела специальный конкурс среди участников проекта, чтобы продемонстрировать лучшие хозяйства и кооперативы. Их опыт будет использоваться в дальнейшем для совершенствования проекта "Ауыл аманаты". Как сказал президент, чтобы наш народ не исчез в эпоху глобализации, мы должны, прежде всего, сохранить село. Поэтому в рамках конкурса мы уделили особое внимание и повседневной жизни в сельской местности. Село – это наша колыбель, неиссякаемый источник нашей культуры, традиций и духовной жизни. Забота о селе – это забота о прошлом, настоящем и будущем", – сказал он.

Фото: Али Галым

Вместе с тем Ерлан Кошанов перечислил ряд актуальных проблем, требующих системного подхода со стороны государства. Это развитие инфраструктуры сел, внедрение беззалоговых "товарных кредитов" для сельчан, повышение доходной базы бюджетов сельских округов и другие.

В свою очередь вице-премьер Тамара Дуйсенова рассказала, что с момента запуска проекта "Ауыл аманаты" почти 16 тыс. жителей сельской местности получили льготные микрокредиты под 2,5% для открытия собственного дела, что помогло создать более 17 тыс. рабочих мест. Она также отметила, что сейчас особое внимание следует уделить налаживанию каналов сбыта продукции, производимой получателями микрокредитов.

Фото: Али Галым

А советник премьер-министра Ералы Тугжанов подчеркнул, что проект призван значительно снизить безработицу на селе. Поэтому важно правильно информировать население о всех преимуществах проекта. Он отметил, что для участия в конкурсе поступило более 250 заявок со всех регионов страны. Решением жюри 30 заявок заняли призовые места в 10 номинациях.

Так, Дамир Кадиров из села Косколь Западно-Казахстанской области победил в номинации "Лучший кооператив". В номинации "Лучшее ЛПХ" первое место досталось Александре Григоловой из села Акшукыр Мангистауской области. Аким села Саржанай Актюбинской области Медет Бекжанов признан лучшим сельским акимом. В номинации "Лучший товарный кредитор" победу одержала Айгуль Тулеуова из села Байкадам Актюбинской области. За лучшую молочную продукцию первое место досталось Дарьян Жанболатовой из села Карасу Абайской области. Гульзира Ерниязова с пос. Тасбогет Кызылординской области была признана лучшим производителем мясной продукции. В номинации "Лучшая кулинарная продукция" первого места удостоена Назгуль Шоканова из села Карашокы Жетысуской области. Омар Лимтонов из села Каракемер Алматинской области признан победителем в номинации "Лучшая овощно-бахчевая и ягодно-фруктовая продукция". За лучший неаграрный проект на селе первое место присуждено Жанне Абугалий из села Ново-Ульбинка Восточно-Казахстанской области, которая открыла дом отдыха. А Сергей Каверин из села Дарьинск Западно-Казахстанской области победил в номинации "Лучшее перерабатывающее предприятие". Кроме того, предприниматель из села Бесарык Кызылординской области Мурат Сарсенбаев получил благодарственное письмо за поддержку проекта.

Фото: Али Галым

Участники конкурса отметили, что проект "Ауыл аманаты" – это наглядный пример заботы государства о Человеке труда, простые и понятные инструменты по повышению доходов граждан на селе. Они выразили благодарность главе государства и партии Amanat за оказанную поддержку.

Также в селе Бесарык прошла выставка сельскохозяйственной продукции, произведенной в рамках "Ауыл аманаты". В этом году в селе в рамках проекта построили большой производственный центр, в котором начали свою работу цех по выпуску картофеля фри, пекарня, кондитерская, а также предприятия по производству полуфабрикатов, пластиковой посуды, рабочих перчаток, мыла, носочных изделий и деревянных изделий. Также открылся супермаркет "Кызылорда" и кафе.

Фото: Али Галым

В этот же день председатель партии Amanat ознакомился с работой нового терминала аэропорта "Коркыт Ата" в Кызылорде, открытого по поручению главы государства.