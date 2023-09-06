В ЗКО по проекту "Ауыл аманаты" реализуется 314 проектов на 2,2 миллиарда тенге

Проект "Ауыл аманаты", направленный на улучшение благосостояния, повышение доходов сельского населения, начал приносить первые плоды.

Напомним, чтобы получить льготный кредит под 2,5% на 5 лет со льготными каникулами до 1,5 года, жители региона имели возможность подать заявку как индивидуально, так и путем объединения нескольких жителей одного села и создания сельского потребительского кооператива. В числе заявителей есть и граждане, получающие адресную социальную помощь. Для них появилась возможность начать свой бизнес на основе выданного кредита.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким области Нариман Турегалиев посетил район Бәйтерек, где ряд предприятий работает по проекту и занимается реализацией своей продукции, необходимой для внутреннего рынка. В настоящее время продукция крестьянских хозяйств – фрукты, ягоды, овощи, мясная продукция и мучные изделия – реализуется через киоск сельскохозяйственного потребительского кооператива "ШынгырлауАгро" в г. Уральске по выгодным для населения ценам ниже рыночных.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Глава государства поставил перед регионами задачу по улучшению благосостояния населения. В этом году в регионе на реализацию проекта "Ауыл аманаты" выделено 6,4 млрд тенге. В области имеется нехватка производства молока и молочных продуктов ввиду недостаточного количества молочного поголовья скота. Из необходимых для региона 112 тысяч тонн молока местными сельхозпроизводителями производится 28 тысяч тонн. Поэтому предпочтение получают бизнес-проекты в этом направлении. В целом, проект "Ауыл аманаты" уже показывает ощутимые результаты в развитии малого и среднего бизнеса, обеспечении местной продукцией населения региона и урегулировании цен на продукты питания", – отметил аким области.

В августе прием заявок на проект "Ауыл аманаты" был приостановлен ввиду превышения установленного лимита в 6,4 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"По области выдано кредитов на 314 проектов на общую сумму 2,2 млрд тенге. Основная часть направлена на разведение КРС молочного направления. Также есть проекты по открытию пекарни, киоска по продаже фаст-фуда, цеха для чистки ковров. Одобрены заявки на приобретение необходимого оборудования для салона красоты, кабинета косметологии, швейного цеха. Всего по Западно-Казахстанской области на участие в проекте "Ауыл аманаты" было принято 1107 заявок на общую сумму 7,3 млрд тенге, из которых получили одобрение 552 проекта на сумму 3,6 млрд тенге. До конца октября будут рассмотрены оставшиеся заявки. Фермеры закупили 4014 голов КРС молочного направления, 331 голову КРС мясного направления, 12 884 головы МРС, 15 193 головы птицы, 16 единиц сельхозтехники, 46 единиц оборудования для ведения бизнеса. Самое большое количество заявок поступило из района Бәйтерек – 166", – рассказал председатель правления СПК "Акжайык" Бакдаулет Ибраимов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким области:

побывал на молокоперерабатывающем комплексе, функционирующем на базе ИП "Каверина";

побывал на небольшой плантации, где местный предприниматель Максим Буштер выращивает клубнику и малину;

побеседовал с фермером Толегеном Еркештаевым, который занимается откормом скота;

ознакомился с деятельностью ИП "AGRO SERVICE JARDEM".

В крестьянском хозяйстве "Ақбота" предприниматель Жанболат Аксакалов занялся необычным бизнесом – разводит страусов. В дело идет не только мясо, яйца, достигающие веса 1,5-2 кг, но и кожа, пух и перья необычной птицы. В планах местных исполнительных органов – создать на базе страусиной фермы этно-аул с местом отдыха для туристов.