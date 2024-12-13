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Общество

Занятость и соцзащита в 2024 году: 15 429 человек нашли постоянную работу в области Абай

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 15:23 Фото: Zakon.kz
В области Абай подвели итоги работы в сфере занятости населения за текущий год. Основной упор был сделан на создание новых рабочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса, а также реализацию государственных программ, направленных на снижение уровня безработицы.

В целом, за год в области Абай трудоустроено 15 429 человек на постоянные, 7948 человек – на временные рабочие места (в том числе, по программе "Молодежная практика" – 769 человек, "Первое рабочее место" – 284 человека, в рамках проекта "Күміс жас" – 1 006 человека).

Поддержка предпринимательства также стала важным элементом государственной политики. Безвозмездный грант для поддержки социально уязвимых слоев населения был предоставлен 203 гражданам. Безвозмездные гранты предоставляются в целях поддержки предпринимательских инициатив граждан. Размер гранта составляет 400 МРП (1 476 800 тенге).

С начала года на профессиональное обучение направлено 306 человека. Из них 260 человек направлены на профессиональное обучение в соответствии с заявкой работодателя, а 22 – непосредственно на рабочем месте.

Для молодежи и социально уязвимых групп населения были запущены программы обучения и повышения квалификации. Кроме того, специальные меры были направлены на поддержку людей с особыми потребностями.

При акимате области действует Координационный совет в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью. В его состав вошли депутат областного маслихата, уполномоченный по правам ребенка по области, внештатный советник акима области по вопросам лиц с инвалидностью, представители государственных органов, общественных объединений, представляющих интересы лиц с инвалидностью.

Вместе с тем, в качестве механизма вывода семей и граждан из трудной материальной ситуации предусмотрена выплата адресной социальной помощи (далее – АСП).

На сегодня АСП назначается гражданам ежеквартально. Получателями АСП являются граждане, чей доход не превышает 70% от регионального прожиточного минимума. За 4 квартал 2024 года по региону установлен прожиточный минимум в размере 54 757 тенге.

На 1 декабря 2024 года адресная социальная помощь выплачена 3 542 семьям (17 853 человека) на общую сумму 1 581,7 млн тенге. Дополнительная материальная помощь в размере 1,5 МРП выплачено 4 812 детям в возрасте от 1 до 6 лет на общую сумму 193,2 млн тенге (РБ – 156,5 млн тенге, МБ – 37,1 млн тенге).

Работа по развитию занятости населения продолжается. В планах на будущий год – поддержка бизнес-идей, активное внедрение цифровых технологий в процессы трудоустройства и создание комфортных условий для работников всех категорий.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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