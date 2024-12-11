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Общество

Рост расходов на электричество объяснил Жумангарин

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 16:15 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 11 декабря 2024 года объяснил рост расходов на электроэнергию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, "расходы на электричество выросли вдвое, потому что выросла его стоимость".

"Никто не отрицает этот факт – в этом году стоимость электричества выросла значительно, и боюсь, что будет еще расти", – пояснил он.

При этом он добавил, что индекс потребления электричества отражает индекс развития общества.

"Каждый год нормально развитое общество потребляет все больше и больше электроэнергии. С каждым годом естественное потребление электроэнергии растет – люди покупают дополнительные приборы дома, ставится второй телевизор, второй холодильник, растет стоимость (электроэнергии. – Прим. ред.)", – резюмировал заместитель премьер-министра.

11 декабря сообщалось, что в Казахстане утвердили тарифы на электроэнергию от ВИЭ. Приказ вводится в действие 21 декабря 2024 года.

Как алматинцам сменить тариф на электроэнергию на более выгодный, можно прочитать здесь.

Мадина Мамырханова
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