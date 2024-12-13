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Общество

Женщину с инсультом на обочине дороги спасли полицейские Павлодара

Женщину с инсультом на обочине дороги спасли полицейские Павлодара, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 20:51 Фото: Департамент полиции Павлодара
Полицейские Павлодара 13 декабря помогли женщине, которая перенесла инсульт на улице и лежала на обочине дороги, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции рассказали, что во время патрулирования автодороги возле поселка Атамекен инспекторы роты патрульной полиции Павлодарской области капитан Асет Темиргалы и старший лейтенант Алдияр Сагадатов заметили женщину, которая лежала вдоль проезжей части.

"Они сразу же остановились и подошли к женщине, заметив признаки инсульта: у нее были нарушены координация движений, речь и она не могла встать. Понимая всю серьезность ситуации полицейские вызвали скорую медицинскую помощь, и поддерживали пострадавшую до прибытия врачей". Департамент полиции Павлодара

Врачи, прибывшие на место, подтвердили, что женщина действительно перенесла инсульт. Благодаря быстрой реакции и профессионализму полицейских она была вовремя доставлена в больницу. Необходимое лечение она получит в Кардиологическом центре Павлодара.

"В этой ситуации каждая секунда была очень важна для женщины", – поблагодарили врачи полицейских.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Спасатели Степногорска помогли маленьким детям, попавшим в беду.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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