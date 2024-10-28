Спасатели Степногорска помогли маленьким детям, попавшим в беду
Фото: пресс-служба МЧС РК
28 октября в одной из многоэтажек города Степногорска из-за захлопнувшейся двери дети остались в квартире без присмотра взрослых, сообщает Zakon.kz.
Оперативно прибыв, спасатели с помощью лестницы-штурмовки проникли в квартиру через окно и убедившись, что с детьми все в порядке, передали их матери.
"Не оставляйте детей одних, иногда считаные минуты могут представлять большую угрозу для жизни ребенка!" – призвали в пресс-службе МЧС РК.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее столичные спасатели помогли людям, которые попали в ловушку лифта.
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