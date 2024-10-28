Спасатели Степногорска помогли маленьким детям, попавшим в беду

Фото: пресс-служба МЧС РК

28 октября в одной из многоэтажек города Степногорска из-за захлопнувшейся двери дети остались в квартире без присмотра взрослых, сообщает Zakon.kz.

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