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Законодательство РК

Спасатели Степногорска помогли маленьким детям, попавшим в беду

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 18:14 Фото: пресс-служба МЧС РК
28 октября в одной из многоэтажек города Степногорска из-за захлопнувшейся двери дети остались в квартире без присмотра взрослых, сообщает Zakon.kz.

Оперативно прибыв, спасатели с помощью лестницы-штурмовки проникли в квартиру через окно и убедившись, что с детьми все в порядке, передали их матери.

"Не оставляйте детей одних, иногда считаные минуты могут представлять большую угрозу для жизни ребенка!" – призвали в пресс-службе МЧС РК.
помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 18:14

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее столичные спасатели помогли людям, которые попали в ловушку лифта.

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