Снегопад на севере Казахстана усугубил ситуацию на дорогах

На 446-ом км автодороги "Астана-Петропавловск" фура съехала на обочину и там же застряла. Полицейские помогли найти транспорт, который вытянул большегруз на дорогу и обеспечили безопасность движения, сообщает Zakon.kz.

Также, по информации Петропавловск.news, на 77-ом км автодороги "Кокшетау-Рузаевка", вблизи села Антоновка, съехала в кювет и опрокинулась на бок ГАЗель, перевозившая электродвигатель.

Водитель транспорта не пострадал. Стражи порядка оказали помощь в поиске погрузчика и манипулятора. Вскоре автомобиль смог продолжить путь.Полицейские напоминают водителям о мерах безопасности.

Необходимо проявлять повышенную бдительность на мокром и заснеженном асфальте, при наледях, обязательно сменить шины на зимние, избегать резкого набора скорости и торможения. На сложных отрезках дороги обязательно следует снижать скорость.

Пешеходам также следует проявлять осторожность. Очередной звонок спасателям в Актобе был связан с пропажей мужчины 1959 года рождения, который несмотря на плохую погоду выехал на выпас скота и не выходил на связь.

