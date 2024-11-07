Снегопад на севере Казахстана усугубил ситуацию на дорогах
Также, по информации Петропавловск.news, на 77-ом км автодороги "Кокшетау-Рузаевка", вблизи села Антоновка, съехала в кювет и опрокинулась на бок ГАЗель, перевозившая электродвигатель.
Водитель транспорта не пострадал. Стражи порядка оказали помощь в поиске погрузчика и манипулятора. Вскоре автомобиль смог продолжить путь.Полицейские напоминают водителям о мерах безопасности.
Необходимо проявлять повышенную бдительность на мокром и заснеженном асфальте, при наледях, обязательно сменить шины на зимние, избегать резкого набора скорости и торможения. На сложных отрезках дороги обязательно следует снижать скорость.
Пешеходам также следует проявлять осторожность. Очередной звонок спасателям в Актобе был связан с пропажей мужчины 1959
года рождения, который несмотря на плохую погоду выехал на выпас скота и
не выходил на связь.