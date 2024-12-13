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Общество

Электроснабжение в центре левобережья Астаны восстановили

Лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 22:27 Фото: unsplash
Электроснабжение в центре левого берега Астаны полностью восстановили. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе АО "Астана-РЭК".
"Электроснабжение объектов, находившихся на ограничении в результате аварийного отключения на ПС "Чубары" 13 декабря 2024 года, полностью восстановлено. Напоминаем, что причиной инцидента стало повреждение кабельной линии 10 кВ, вызванное хищением оболочек кабельных линий. В результате технологического нарушения на ограничении находились три распределительных пункта, обеспечивающие электроснабжение 11 жилых комплексов и двух административных зданий", – прокомментировали в пресс-службе.

Там отметили, что для устранения повреждения были задействованы восемь оперативно-выездных бригад.

"В ходе восстановительных работ электроснабжение временно обеспечивалось через подключенные ДГУ в количестве пяти единиц. АО "Астана-РЭК" благодарит жителей за понимание и терпение", – заключили в компании.

Ранее сообщалось, что в Астане ряд жилых комплексов на левом берегу остался без электричества

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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