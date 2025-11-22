#АЭС в Казахстане
Общество

Крупная авария в Астане: все ЖК на левом берегу подключили к электроснабжению

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 23:01 Фото: unsplash
Акимат Астаны 22 ноября сообщил, что "Астана-РЭК" завершил восстановление электроснабжения на левом берегу столицы, сообщает Zakon.kz.

"В 21:19 ограничение полностью снято. Электроснабжение во всех жилых комплексах восстановлено. Напомним, что уже в 15:15 подача электроэнергии была обеспечена в пяти жилых комплексах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что высоковольтные испытания оборудования прошли успешно.


"Бригады электромонтеров приступили к поэтапному восстановлению схем электроснабжения с последующим отключением ДГУ на всех трансформаторных подстанциях", – заключили в акимате.

Ранее сообщалось, что с ночи 22 ноября 2025 года семь ЖК в районе "Нура" остаются без электричества. Причиной аварии мог явиться загоревшийся трансформатор в районе "Нура" на улице Сыганак.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
