Совершивший смертельную аварию под Павлодаром сотрудник МВД признал вину

Павлодарский суд рассматривает дело о резонансном ДТП, где один человек погиб, а другой получил инвалидность после столкновения "Волги" и Lexus, передает Zakon.kz. Джипом в состоянии алкогольного опьянения управлял начальник одного из управлений МВД. В ходе процесса он признал вину.

Разбирательство стартовало в уголовном суде города Павлодара. По материалам дела, ночью 27 июля 2024 года на трассе примерно в 20 км от областного центра внедорожник со столичными номерами ударил в заднюю часть "Волгу". Легковушка выехала на встречную полосу, столкнулась с другим автомобилем и опрокинулась в кювет. На месте погиб водитель-пенсионер Олег Симаненков, были травмированы два пассажира: подросток и его отец. Последний получил серьезные увечья.

Как выяснилось, за рулем внедорожника находился начальник управления специализированной службы охраны по охране правительственных учреждений МВД РК. Экспертиза показала легкую степень опьянения. В первых показаниях, данных после происшествия и зачитанных в суде, он сообщал, что на парковке АЗС выпил бутылку пива, но в качестве пассажира. Сменил коллегу за рулем в Павлодарской области, так как тот об этом попросил. Авария произошла при обгоне грузовика, когда, завершив маневр, джип вернулся на свою полосу, но задел движущуюся впереди "Волгу". По мнению владельца внедорожника, у легкового автомобиля не горели сигнальные огни.

На время досудебного расследования мужчину поместили в следственный изолятор. Теперь дело передали в суд, где и огласили обвинительный акт.

"Нурмухамбетов Айдар Багдатович обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345-1, ч. 3 УК РК – "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека", – зачитал статью обвинитель по делу.

С предъявленным обвинением подсудимый согласился и попросил прощения. Его адвокаты подчеркнули, что оставшимся без кормильцев семьям оказывается посильная финансовая помощь.

Пострадавший в аварии Серик Байгереев с трудом пришел в суд. Он рассказал, что хотя и передвигается с помощью трости, но ощущает себя "овощем".

"Моя жизнь разделилась на "до" и "после" того рокового дня. Это была не просто авария, а момент, когда я потерял не только здоровье, но и самого себя. С того дня я стал человеком, который живет с постоянной болью – как физической, так и душевной. Когда меня доставили в больницу, со слов сестры, я был без сознания. Врачи сказали, что мои травмы были не совместимы с жизнью", – сказал Серик Байгереев.

Он сообщил, что не имел проблем со здоровьем, трудился, занимался бурением водяных скважин. А теперь ноги не слушаются, сильнейшая боль стала настоящим испытанием.

"Из независимого, сильного, зарабатывающего мужчины я превратился в человека, который постоянно нуждается в помощи посторонних. На днях мне присвоили инвалидность II группы", – говорит Серик Байгереев.

Кроме того, он потерял друга, которого в тот день сам попросил отвезти к месту работы в одно из сел. Он и семья водителя уже составили иски о компенсации морального вреда и материального ущерба, указав в них недопустимость вождения автомобиля в алкогольном опьянении. Они не согласны с утверждением, что сигнальные огни "Волги" были нерабочими. По их словам, как водитель с многолетним стажем, Олег Симаненков тщательно ухаживал за свои автомобилем и не отправился бы в путь, будь он неисправен.

Суд продолжит разбираться в этом деле уже в следующем, 2025 году.