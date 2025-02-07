Свободы лишился бывший сотрудник МВД за смертельное ДТП

Павлодарский городской суд 7 февраля вынес приговор по резонансному делу о ДТП с участием высокопоставленого сотрудника Министерства внутренних дел, унесшем жизнь пенсионера и сделавшим инвалидом его друга, передает Zakon.kz.

38-летний владелец Lexus LX 570 понесет наказание за нарушение правил дорожного движения, совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека.

"Признать виновным Нурмухамбетова Айдара Багдатовича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345, прим. 1, ч. 3 УК РК. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности", – огласила резолютивную часть приговора судья Бибигуль Сабитденова.

Также осужденный лишен права управления транспортным средством на 10 лет. В срок наказания зачтено время содержания под стражей из расчета один день под стражей за два дня отбывания наказания в колонии.

Кроме того, частично удовлетворены гражданские иски потерпевших. Так, одной из семей, помимо материального ущерба, будет выплачена компенсация морального вреда в сумме 8 млн тенге, второй семье – 7 млн тенге.

Смягчающими обстоятельствами определены полное признание подсудимым вины, отсутствие судимости, наличие трех несовершеннолетних детей, частичное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Однако сторона обвинения подчеркнула, что владелец дорогой иномарки неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. В последний раз в городе Семее, накануне совершения ДТП.

Ранее мы сообщали, что подсудимый по данному делу вину признал. По его словам, в июле 2024 года он был в трудовом отпуске и с коллегой находился в Семее. По дороге в Астану выпил пива и ехал в качестве пассажира. Коллегу сменил уже по дороге, когда тот устал.

По материалам дела, ночью 27 июля 2024 года на трассе, примерно в 20 км от Павлодара, внедорожник со столичными номерами ударил в заднюю часть "Волгу". Легковушка выехала на встречную полосу, столкнулась с другим автомобилем и опрокинулась в кювет. На месте погиб водитель-пенсионер Олег Симаненков, были травмированы два пассажира: подросток и его отец – близкий друг погибшего. Последний получил серьезные увечья и остался инвалидом II группы. Он до сих пор нуждается в лечении и реабилитации.

В суде свидетели подтвердили, что Lexus ехал на высокой скорости, в отличие от "Волги".

Осужденный был в 2024 году лишен должности начальника УСО по охране правительственных учреждений города Астаны. Из МВД он уволен за дискредитацию службы и лишен специального звания подполковника полиции.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.