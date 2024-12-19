Сенат освободил от должности члена Высшей аудиторской палаты

Фото: Высшая аудиторская палата РК

Депутаты Сената на пленарном заседании 19 декабря 2024 года освободили от занимаемой должности Рашита Ахметова, сообщает Zakon.kz.

"С 2022 года он был членом счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, а затем ВАП. В соответствии с п. 81 прим. 4 регламента Сената комитет по финансам и бюджету предлагает прекратить полномочия и освободить от должности назначенного Сенатом парламента члена Высшей аудиторской палаты Ахметова Рашита Сайрановича", – сказал председатель комитета по финансам и бюджету Султанбек Макежанов. Маулен Ашимбаев озвучил, что от избранного Сенатом члена Высшей аудиторской палаты Рашита Ахметова поступило заявление об освобождении от занимаемой должности. Ранее Депутаты Сената одобрили представление главы государства об освобождении от должностей судей Верховного суда.

Поделиться новостью