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Общество

Сенат освободил от должности члена Высшей аудиторской палаты

Член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 10:26 Фото: Высшая аудиторская палата РК
Депутаты Сената на пленарном заседании 19 декабря 2024 года освободили от занимаемой должности Рашита Ахметова, сообщает Zakon.kz.
Маулен Ашимбаев озвучил, что от избранного Сенатом члена Высшей аудиторской палаты Рашита Ахметова поступило заявление об освобождении от занимаемой должности.
"С 2022 года он был членом счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, а затем ВАП. В соответствии с п. 81 прим. 4 регламента Сената комитет по финансам и бюджету предлагает прекратить полномочия и освободить от должности назначенного Сенатом парламента члена Высшей аудиторской палаты Ахметова Рашита Сайрановича", – сказал председатель комитета по финансам и бюджету Султанбек Макежанов.

Ранее Депутаты Сената одобрили представление главы государства об освобождении от должностей судей Верховного суда.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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