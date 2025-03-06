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Общество

Амангельды Исенов стал членом Высшей аудиторской палаты

ВАП, сенат, назначения , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 10:24 Фото: пресс-служба Сената Парламента
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 6 марта 2025 года поддержали кандидатуру Амангельды Исенова на должность члена Высшей аудиторской палаты (ВАП), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представление зачитал депутат Султанбек Макежанов.

"Комитет по по финансам и бюджету на своем заседании обсудил кандидатуру Амангельды Исенова на должность члена ВАП. Он на государственной службе с 2000 года. С 2004 года занимал руководящие должности по вопросам экономики и финансов в структурах квазигосударственного сектора. С 2017 по 2022 годы являлся заместителем председателя правления Евразийского банка развития. В январе-феврале 2024 года был заместителем председателя правления "Банка развития Казахстана", – сказал он.

По словам сенатора, Амангельды Исенов является "Отличником финансовой службы".

Спикер палаты Маулен Ашимбаев добавил, что Исенов результативно трудился на руководящих должностях в финансовой сфере, государственных и квазигосударственных организациях и показал себя как квалифицированный специалист.

В справочной информации Сената сказано, что Амангельды Исенов окончил Карагандинский металлургический институт. Имеет степень МВА Almaty Management University. Окончил программу LEAD Stanford University Graduate School of Business.

Ранее Сенат прекратил полномочия и освободил от должности члена Высшей аудиторской палаты (ВАП) Рашита Ахметова.

Мадина Мамырханова
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