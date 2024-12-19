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Право

Сенат освободил от должности двух судей Верховного суда

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 10:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената на пленарном заседании 19 декабря 2024 года одобрили представление главы государства об освобождении от должностей судей Верховного суда, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил председатель Высшего Судебного совета Казахстана Дмитрий Малахов, на рассмотрение Сената внесено представление главы государства об освобождении Ботагоз Ералиевой и Камбара Нурышева от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку.

"Оба судьи достигли пенсионного возраста, имеют опыт судейской работы 28 и 37 лет соответственно. Они пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе. Просим вас поддержать представление главы государства", – сказал Дмитрий Малахов.

Ранее Верховный суд разъяснил ряд вопросов по разрешению трудовых споров. 

Бауыржан Муканов
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