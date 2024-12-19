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Общество

Шокирующее преступление на рынке в Атырау: виновному в гибели человека вынесен приговор

Приговор по делу о жестоком убийстве мужчины около рынка в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 16:48 Фото: Zakon.kz
19 декабря в Атырауском городском суде №2 завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о смерти Амандыка Сагингалиева, погибшего после жестокого избиения перед оптовым складом на рынке "Дина", передает корреспондент Zakon.kz.

Момент чудовищного преступления, случившегося 5 июня 2024 года, попал на камеры видеонаблюдения, а кадры, распространенные в социальных сетях, шокировали.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. 56-летний Амандык Сагингалиев, приехавший на крупный городской рынок из села Карабау Кызылкогинского района, паркуя свою грузовую "ГАЗель", нечаянно задел дверь автомобиля Mercedes-Benz. Увидев это, водитель иномарки Мухтар Ахмедов стал избивать Сагингалиева. Драматическое событие происходило на глазах очевидцев, но никто не пытался Ахмедова остановить.

Потерявшего сознание мужчину доставили в больницу, и там пострадавший от полученных травм скончался через пять дней. Судебно-медицинская экспертиза дала заключение, что смерть Сагингалиева наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы, перелома черепа, кровоизлияния в мозг.

19 декабря 2024 года судья Зауре Казакбай огласила приговор. Мухтара Ахмедова, обвиняемого по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), приговорили к 8 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в силу.

Фото Светлана Новак
Светлана Новак
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