Спасатели ВКО показали мощь маленькой "бомбочки"

Спасатели Восточно-Казахстанской области наглядно показали, чем опасна пиротехника, сообщает Zakon.kz.

До Нового года осталось совсем немного, а маленькие казахстанцы уже активно "взрывают" бомбочки. Для безопасности населения специалисты ДЧС ВКО провели специальный эксперимент. В нем они подожгли пиротехнические изделия и накрыли кастрюлей. Мощность каждого фейерверка была настолько сильной, что емкость не только взлетала, но и на ней оставались глубокие следы.

"Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Несмотря на то, что так называемые "бомбочки" имеют небольшой размер, они достаточны опасны и могут нанести травмы", – отметил старший инженер Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Азамат Кумарбеков.

Спасатели рекомендуют при использовании пиротехники соблюдать важные правила:

Изучать инструкцию;

Не давать запускать фейерверки детям;

Нельзя наклоняться над салютом при поджигании фитиля;

Правильно выбрать место для запуска салюта. Для этого должна быть большая открытая площадка. В ее радиусе 50 метров не должно быть сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов;

Пиротехнику запрещено использовать внутри здания и в помещении;

Не запускать фейерверк при ветре;

Не бросать петарды в людей, животных, на автомобили;

После запуска обязательно залейте фейерверк водой.

Ранее на одной из трасс в Алматинской области загорелся грузовик, перевозивший пиротехнику.