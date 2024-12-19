Спасатели ВКО показали мощь маленькой "бомбочки"
Фото: pixabay
Спасатели Восточно-Казахстанской области наглядно показали, чем опасна пиротехника, сообщает Zakon.kz.
До Нового года осталось совсем немного, а маленькие казахстанцы уже активно "взрывают" бомбочки. Для безопасности населения специалисты ДЧС ВКО провели специальный эксперимент. В нем они подожгли пиротехнические изделия и накрыли кастрюлей. Мощность каждого фейерверка была настолько сильной, что емкость не только взлетала, но и на ней оставались глубокие следы.
"Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Несмотря на то, что так называемые "бомбочки" имеют небольшой размер, они достаточны опасны и могут нанести травмы", – отметил старший инженер Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Азамат Кумарбеков.
Спасатели рекомендуют при использовании пиротехники соблюдать важные правила:
- Изучать инструкцию;
- Не давать запускать фейерверки детям;
- Нельзя наклоняться над салютом при поджигании фитиля;
- Правильно выбрать место для запуска салюта. Для этого должна быть большая открытая площадка. В ее радиусе 50 метров не должно быть сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов;
- Пиротехнику запрещено использовать внутри здания и в помещении;
- Не запускать фейерверк при ветре;
- Не бросать петарды в людей, животных, на автомобили;
- После запуска обязательно залейте фейерверк водой.
Ранее на одной из трасс в Алматинской области загорелся грузовик, перевозивший пиротехнику.
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