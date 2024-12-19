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Общество

Спасатели ВКО показали мощь маленькой "бомбочки"

Спасатели ВКО показали &quot;мощь&quot; маленькой бомбочки, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 16:44 Фото: pixabay
Спасатели Восточно-Казахстанской области наглядно показали, чем опасна пиротехника, сообщает Zakon.kz.

До Нового года осталось совсем немного, а маленькие казахстанцы уже активно "взрывают" бомбочки. Для безопасности населения специалисты ДЧС ВКО провели специальный эксперимент. В нем они подожгли пиротехнические изделия и накрыли кастрюлей. Мощность каждого фейерверка была настолько сильной, что емкость не только взлетала, но и на ней оставались глубокие следы.

"Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Несмотря на то, что так называемые "бомбочки" имеют небольшой размер, они достаточны опасны и могут нанести травмы", – отметил старший инженер Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Азамат Кумарбеков.

Спасатели рекомендуют при использовании пиротехники соблюдать важные правила:

  • Изучать инструкцию;
  • Не давать запускать фейерверки детям;
  • Нельзя наклоняться над салютом при поджигании фитиля;
  • Правильно выбрать место для запуска салюта. Для этого должна быть большая открытая площадка. В ее радиусе 50 метров не должно быть сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов;
  • Пиротехнику запрещено использовать внутри здания и в помещении;
  • Не запускать фейерверк при ветре;
  • Не бросать петарды в людей, животных, на автомобили;
  • После запуска обязательно залейте фейерверк водой.

Ранее на одной из трасс в Алматинской области загорелся грузовик, перевозивший пиротехнику.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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