Спасатели предупредили астанчан о серьезной сезонной угрозе
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям столицы предупредили, что тополиный пух вспыхивает за считанные секунды и способен мгновенно распространить огонь на большие площади.
По данным ДЧС, главную опасность представляют детские шалости с огнем и брошенные на землю непотушенные окурки. В жаркую и сухую погоду даже малейшая искра может обернуться серьезным пожаром во дворах, жилых массивах или на парковках.
Чтобы привлечь внимание астанчан к сезонной угрозе, спасатели подготовили креативный видеоролик, где наглядно показали скорость распространения такого огня и напомнили о правилах безопасности.
В департаменте призвали жителей соблюдать меры предосторожности:
- не поджигать тополиный пух;
- не бросать окурки на землю;
- не разводить огонь рядом с сухой травой и во дворах;
- объяснять детям опасность игр с огнем.
Спасатели напомнили, что беспечность в этот период может привести не только к порче имущества, но и к угрозе жизни и здоровью людей.
