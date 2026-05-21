Спасатели предупредили астанчан о серьезной сезонной угрозе

В Астане всего за неделю произошло более 45 возгораний тополиного пуха. Чтобы показать всю опасность ситуации, спасатели наглядно продемонстрировали, как быстро он вспыхивает, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям столицы предупредили, что тополиный пух вспыхивает за считанные секунды и способен мгновенно распространить огонь на большие площади.

По данным ДЧС, главную опасность представляют детские шалости с огнем и брошенные на землю непотушенные окурки. В жаркую и сухую погоду даже малейшая искра может обернуться серьезным пожаром во дворах, жилых массивах или на парковках.

Чтобы привлечь внимание астанчан к сезонной угрозе, спасатели подготовили креативный видеоролик, где наглядно показали скорость распространения такого огня и напомнили о правилах безопасности.

В департаменте призвали жителей соблюдать меры предосторожности:

не поджигать тополиный пух;

не бросать окурки на землю;

не разводить огонь рядом с сухой травой и во дворах;

объяснять детям опасность игр с огнем.

Спасатели напомнили, что беспечность в этот период может привести не только к порче имущества, но и к угрозе жизни и здоровью людей.

Ранее врач рассказала, почему тополиный пух является причиной других проблем – весенней аллергии.