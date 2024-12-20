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Общество

В Туркестанской области 48 семей стали обладателями новых домов

48 семей стали обладателями новеньких домов, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 10:00 Фото: акимат Туркестанской области
В Созакском районе Туркестанской области завершено строительство новых домов для граждан из социально уязвимых категорий, и сегодня 48 семей получили ключи от своих новых квартир.

На торжественном мероприятии присутствовал заместитель акима Туркестанской области Нурбол Турашбеков, который поздравил жителей с этим знаменательным событием.

48 семей стали обладателями новеньких домов, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 10:00

Фото: акимат Туркестанской области

"В этом году в области реализовано множество значимых мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан из социально уязвимых слоев. Эти работы находятся под личным контролем акима области Дархана Сатыбалды. Совместно с частными инвесторами мы системно осуществляем строительство жилья. Каждое новое жилье создает комфортные и современные условия для жителей района", – отметил Нурбол Турашбеков.
48 семей стали обладателями новеньких домов, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 10:00

Фото: акимат Туркестанской области

Характеристики новых домов: все дома выполнены в едином стиле, с огороженными дворами. Подключены водопровод и системы отопления. Общая площадь каждой квартиры составляет 71,1 квадратный метр. Созданы все условия для комфортного проживания.

Строительство домов – это значительный шаг в обеспечении качественных условий жизни для социально уязвимых граждан.

48 семей стали обладателями новеньких домов, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 10:00

Фото: акимат Туркестанской области

Айсулу Омарова
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