В Туркестанской области 48 семей стали обладателями новых домов
Фото: акимат Туркестанской области
В Созакском районе Туркестанской области завершено строительство новых домов для граждан из социально уязвимых категорий, и сегодня 48 семей получили ключи от своих новых квартир.
На торжественном мероприятии присутствовал заместитель акима Туркестанской области Нурбол Турашбеков, который поздравил жителей с этим знаменательным событием.
Фото: акимат Туркестанской области
"В этом году в области реализовано множество значимых мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан из социально уязвимых слоев. Эти работы находятся под личным контролем акима области Дархана Сатыбалды. Совместно с частными инвесторами мы системно осуществляем строительство жилья. Каждое новое жилье создает комфортные и современные условия для жителей района", – отметил Нурбол Турашбеков.
Фото: акимат Туркестанской области
Характеристики новых домов: все дома выполнены в едином стиле, с огороженными дворами. Подключены водопровод и системы отопления. Общая площадь каждой квартиры составляет 71,1 квадратный метр. Созданы все условия для комфортного проживания.
Строительство домов – это значительный шаг в обеспечении качественных условий жизни для социально уязвимых граждан.
Фото: акимат Туркестанской области
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