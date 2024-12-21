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Происшествия

Два крупных пожара потушили в зернохранилищах Акмолинской области

пожар, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 09:03 Фото: МЧС РК
Сразу два пожара за сутки потушили сотрудники ДЧС Акмолинской области в зернохранилищах региона, сообщает Zakon.kz.

Первый инцидент случился вечером 20 декабря в селе Акмол Целиноградского района, где произошло возгорание семечек в зерносушильном агрегате.

пожар, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 09:03

Фото: МЧС РК

"Оперативно прибывшие пожарные подразделения ликвидировали возгорание на площади 50 кв. м, не дав огню распространиться", – рассказали в пресс-службе ДЧС региона.
пожар, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 09:03

Фото: МЧС РК

Второй пожар случился в ночь на 21 декабря в городе Акколь Аккольского района на территории элеватора на зерносушильном оборудовании. Потоки горячего воздуха спровоцировали возгорание семян подсолнуха на площади 48 кв. м.

пожар, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 09:03

Фото: МЧС РК

"Удалось не допустить распространения горения за пределы агрегата, пожар полностью ликвидирован. В тушении участвовали силы и средства гарнизона ГЗ Аккольского района, МИО, в/ч 55209 и негосударственной противопожарной службы", – рассказали в ДЧС.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В Шымкенте следствие устанавливает причины смертельного пожара. Трагедия произошла утром 17 декабря 2024 года в частном доме. Огонь охватил 100 квадратных метров жилья. В результате были госпитализированы трое жильцов, в том числе грудной ребенок. Четвертую женщину 52 лет спасти не удалось.

Андрей Дюсупов
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