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Общество

Алматинцев ждет грандиозный салют на Новый год

Салют, салюты, фейерверк, фейерверки, праздник, праздники, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 12:06 Фото: pexels
До главного праздника в году осталось меньше двух недель. Жителей Алматы уже радуют новогодние украшения, а торжественная церемония зажжения главной елки состоится сегодня, 20 декабря 2024 года. Во сколько и где будет новогодний салют, расскажет Zakon.kz.

По данным Управления культуры, фейерверк за счет спонсоров в честь Нового года состоится в 00:00 в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года.

Также отмечено, что новогодний салют будет проходить на площади Астана.

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Ранее в акимате рассказывали, что на территории города появится около 300 ярких конструкций в виде сказочных персонажей и праздничных атрибутов, в том числе 120 прошлогодних отремонтированных МАФов (Малые архитектурные формы).

Что касается главной елки, то для ее оформления использовано 6 км гирлянд, яркие декоративные элементы, елочные шары, крупные банты, а также новогодние игрушки, изготовленные в том числе из переработанных экологически безопасных материалов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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