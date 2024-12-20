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Общество

Что ждет алматинцев 20 декабря на площади имени Абая

Что ждет алматинцев 20 декабря на площади имени Абая, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 10:05 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы сегодня, 20 декабря 2024 года, в 19:00 состоится зажжение всех 80 елок мегаполиса. Торжественная церемония зажжения главной елки, высота которой составляет 25 м, пройдет на площади им. Абая, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в городском акимате, для оформления главной елки использовано 6 км гирлянд, яркие декоративные элементы, елочные шары, крупные банты, а также новогодние игрушки, изготовленные в том числе из переработанных экологически безопасных материалов.

"До зажжения елки, с 18:00, перед Дворцом Республики в честь праздника будет представлено грандиозное шоу "8 чудес Алматы – волшебство для всей семьи!". На сцене выступят звезды эстрады – Роза Рымбаева, Турар, Балжан Бидаш, группа "Альфа", Диная, Назым Адильдина, Мади Рымбаев, Дакелот, группа "Астра", Адиль и Малика Yes".Пресс-служба акимата Алматы

Жителей и гостей города, посетивших площадь им. Абая, будут встречать карета Золушки, Пряничный человек и другие сказочные персонажи-МАФы (малые архитектурные формы).

Что ждет алматинцев 20 декабря на площади имени Абая, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 10:05

Фото: пресс-служба акимата Алматы

А масштабные и яркие фотозоны, сверкающие фонтаны и другие инсталляции создадут незабываемую праздничную атмосферу, где каждый сможет сделать памятные фотографии и снять новогоднее видео.

Что ждет алматинцев 20 декабря на площади имени Абая, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 10:05

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, на площади Абая с 20 декабря 2024 года по 5 января 2025 года будет работать главная новогодняя ярмарка, где будут представлены изделия ремесленников, сувениры и новогодние игрушки.

Что ждет алматинцев 20 декабря на площади имени Абая, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 10:05

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате южной столицы отметили, что торжественные мероприятия с 18:00 также пройдут в каждом из восьми районов:

  • в Алатауском районе – на территории Театра традиционного искусства "Алатау" (мкр. Нуркент, 6);
  • в Алмалинском районе – на территории Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова (пр. Абылай хана, 38);
  • в Ауэзовском районе – на территории Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац (ул. Шаляпина, 22);
  • в Бостандыкском районе – на площади КЦДС "Атакент" (на пересечении улиц Тимирязева и Ауэзова);.
  • в Медеуском районе – на территории ТРЦ Dostyk Plaza и пр. Достык, 85а/1;
  • в Наурызбайском районе – на площади Амфитеатра (мкр. Шугыла, 347);
  • в Турксибском районе – на территории Дома школьников №6 (пр. Сейфуллина, 13/1);
  • в Жетысуском районе – Арбат в мкр. Айнабулак (на пересечении улиц Макатаева и Жумабаева).

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Ранее в акимате Алматы рассказали, как намерены украсить город к Новому году и какие запланированы мероприятия. Подробнее о том, сколько составил бюджет новогоднего оформления южной столицы в 2024 году, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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