В Мангистауской области интенсивно развивают возобновляемые источники энергии

В Мангистауской области реализуются крупные инвестиционные проекты по производству зеленого водорода и строительству ветряной электростанции мощностью 50 МВт в сутки.

Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По словам акима области, ветряную электростанцию "Сарқылмас Қуат", которую построят в селе Мунайшы Каракиянского района, планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Проект стоимостью 13,474 миллиарда тенге занимает площадь 45,5 га. Он состоит из 8 ветрогенераторов, каждый мощностью 6,25 МВт. В строительстве будут задействованы 120 человек, на этапе эксплуатации постоянными рабочими местами обеспечат 15 человек.

Кроме того, согласно поручению главы государства, в городе Жанаозен планируется построить гибридную электростанцию на возобновляемых источниках энергии.

Согласно проекту, производить электроэнергию будут солнечная электростанция мощностью 50 МВт (75 000 единиц), ветряная электростанция мощностью 77 МВт (11 единиц) и газопоршневая электростанция мощностью 120 МВт. Период строительства – 2024-2026 годы.

Также в регионе будет реализован проект по производству "зеленого" водорода.

"В рамках проекта по производству зеленого водорода, реализуемого немецкой компанией Svevind, будут построены опреснительный завод, станции возобновляемых источников энергии (ветряные, солнечные) мощностью 40 гигаватт и электролизная установка мощностью 20 ГВт, которая дает возможность производить 2 млн тонн "зеленого" водорода или 11 миллионов тонн "зеленого" аммиак в год. В проект будет инвестировано 50 миллиардов евро, в ходе строительства будет создано 3500 рабочих мест, а в период эксплуатации откроется 1800 постоянных рабочих мест. В 2030 году проект будет полностью введен в эксплуатацию", – сказал Нурдаулет Килыбай.