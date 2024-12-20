Циклон принесет снег с метелью: прогноз погоды в Казахстане на 21 декабря

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на предстоящую субботу, 21 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что только на западе республики отрог антициклона обусловит погоду без осадков.

"Северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы продолжат сохранять неустойчивый характер погоды практически на всей территории Казахстана: ожидается снег с метелью... По стране ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-востоке – гололед". РГП "Казгидромет"

О том, какой будет погода в Казахстане с 21 по 23 декабря 2024 года, можете узнать здесь.