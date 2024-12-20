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Общество

Резкое изменение погоды с 21 декабря: каких сюрпризов ждать казахстанцам

Резкое изменение погоды с 21 декабря: каких сюрпризов ждать казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 13:13 Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 21 по 23 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на большей части страны ожидается снег.

"Начиная с 21 декабря на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон – ожидаются снег, метель и порывистый ветер. Лишь на западе страны 23 декабря – осадки (дождь, снег) и гололед. 21 декабря днем в Павлодарской области, 22 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег".РГП "Казгидромет

По данным синоптиков, ближе к 23 декабря со смещением западного антициклона на юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.

"В температурном фоне резких изменений не ожидается".РГП "Казгидромет

Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на 20 декабря 2024 года объявлено штормовое предупреждение.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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