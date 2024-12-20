Резкое изменение погоды с 21 декабря: каких сюрпризов ждать казахстанцам

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 21 по 23 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на большей части страны ожидается снег.

"Начиная с 21 декабря на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон – ожидаются снег, метель и порывистый ветер. Лишь на западе страны 23 декабря – осадки (дождь, снег) и гололед. 21 декабря днем в Павлодарской области, 22 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег". РГП "Казгидромет

По данным синоптиков, ближе к 23 декабря со смещением западного антициклона на юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.

"В температурном фоне резких изменений не ожидается". РГП "Казгидромет

Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на 20 декабря 2024 года объявлено штормовое предупреждение.