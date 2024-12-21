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Общество

Снега и метели принесет казахстанцам циклон 22 декабря

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 17:25 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 22 декабря 2024 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.
"По-прежнему с влиянием ложбины циклона и связанными с ним атмосферными фронтами на большей части страны ожидается снег с метелью", – сообщили в РГП "Казгидромет".

Лишь на западе и юге Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков. В целом по стране ожидаются усиление ветра, туман. На западе и юге страны прогнозируется гололед.

В Астане переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -7-9°.

В Алматы ночью переменная облачность, небольшой снег. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°, днем -5-7°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°, днем 0+2°.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Алматы в ближайшие семь дней.

Андрей Дюсупов
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