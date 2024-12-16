Алкомаркет лишили лицензии за ночную продажу алкоголя в Уральске
Фото: freepik
В Уральске специализированный суд по административным правонарушениям привлек индивидуального предпринимателя к ответственности за продажу алкоголя в ночное время, сообщает Zakon.kz.
По информации Мой Город, в ночь на 30 ноября 2024 года в магазине продали алкоголь после 23:00, что запрещено законом.
На судебном заседании предприниматель признала свою вину, объяснив, что считала, будто ее алкомаркет может работать как бар, где такие ограничения не действуют.
В итоге предпринимательницу признали виновной. Ей назначили штраф в размере 103 376 тенге, а также лишили лицензии на розничную продажу алкоголя на три месяца.
Ранее выяснилось, что казахстанский дзюдоист выиграл суд у Минспорта.
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