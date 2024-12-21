В Шымкенте проверят все световые конструкции после пожара на церемонии зажжения елки

Акимат Шымкента 21 декабря прокомментировал ситуацию, которая произошла на церемонии зажжения новогодней елки, сообщает Zakon.kz.

В городской администрации сообщили, что, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать техническая неисправность светового оборудования.





"Точная причина будет установлена после завершения проверки. Поврежденная конструкция будет восстановлена за счет подрядчика. В связи с инцидентом все световые конструкции в городе будут проверены, а также приняты дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте 21 декабря во время церемонии зажжения новогодней елки произошло возгорание. Инцидент случился в 18:09 на площади "Астана" Каратауского района. Никто не пострадал.