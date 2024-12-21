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Общество

В Шымкенте проверят все световые конструкции после пожара на церемонии зажжения елки

Главная елка Алматы, Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодние инсталляции , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 20:40 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат Шымкента 21 декабря прокомментировал ситуацию, которая произошла на церемонии зажжения новогодней елки, сообщает Zakon.kz.

В городской администрации сообщили, что, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать техническая неисправность светового оборудования.


"Точная причина будет установлена после завершения проверки. Поврежденная конструкция будет восстановлена за счет подрядчика. В связи с инцидентом все световые конструкции в городе будут проверены, а также приняты дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте 21 декабря во время церемонии зажжения новогодней елки произошло возгорание. Инцидент случился в 18:09 на площади "Астана" Каратауского района. Никто не пострадал. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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