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#Крушение самолета в Актау
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Общество

В Актау отменили зажжение новогодней елки

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодние инсталляции , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 15:41 Фото: Zakon.kz
25 декабря вечером в Актау должна была состояться церемония зажжения новогодней елки на набережной. Однако мероприятие отменили, передает корреспондент Zakon.kz.

По информации акимата, в связи с трагическим событием, связанным с крушением авиарейса Баку – Грозный, зажжение новогодней елки в Актау перенесено.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Кирилл Александров
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