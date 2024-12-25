В Актау отменили зажжение новогодней елки

25 декабря вечером в Актау должна была состояться церемония зажжения новогодней елки на набережной. Однако мероприятие отменили, передает корреспондент Zakon.kz.

По информации акимата, в связи с трагическим событием, связанным с крушением авиарейса Баку – Грозный, зажжение новогодней елки в Актау перенесено.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

