В Шымкенте на церемонии зажжения загорелась новогодняя елка
Фото: акимат Шымкента
В Шымкенте 21 декабря во время церемонии зажжения новогодней елки произошло возгорание. Инцидент случился в 18:09 на площади "Астана" Каратауского района, сообщили Zakon.kz в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям.
Причиной пожара стало короткое замыкание электрических проводов. В результате огонь охватил участок елки площадью 0,2 квадратных метра.
Пожарные прибыли на место происшествия в считаные минуты. Огонь был локализован к 18:13 и полностью потушен в 18:20. Никто не пострадал.
В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности во время новогодних мероприятий.
Ранее сообщалось, что новогоднюю елку зажгли в Алматы.
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