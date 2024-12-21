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Происшествия

В Шымкенте на церемонии зажжения загорелась новогодняя елка

В Шымкенте на церемонии зажжения загорелась новогодняя елка, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 19:32 Фото: акимат Шымкента
В Шымкенте 21 декабря во время церемонии зажжения новогодней елки произошло возгорание. Инцидент случился в 18:09 на площади "Астана" Каратауского района, сообщили Zakon.kz в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Причиной пожара стало короткое замыкание электрических проводов. В результате огонь охватил участок елки площадью 0,2 квадратных метра.

Пожарные прибыли на место происшествия в считаные минуты. Огонь был локализован к 18:13 и полностью потушен в 18:20. Никто не пострадал.

В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности во время новогодних мероприятий.

Ранее сообщалось, что новогоднюю елку зажгли в Алматы

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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