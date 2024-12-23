#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Общество

Назван самый "свадебный" город Казахстана

Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 10:12 Фото: Zakon.kz
Филиал Госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы заявляет, что за 2024 год в городе зарегистрировано 19 778 союзов. Согласно эти данным, Алматы находится на первом месте среди молодоженов по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что в районных отделах РАГС города ежедневно регистрируют около 160 браков.

Средний возраст пар, подающих заявление на заключение брака, составляет 27 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

Согласно статье 10 Кодекса РК "О браке и семье", брачный возраст устанавливается для мужчин и женщин в восемнадцать лет.

"При наличии уважительных причин органы записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака могут снизить брачный возраст на срок не более двух лет".Руководитель отдела РАГС Ауэзовского района Гульзия Баимбетова.

К сожалению, число разводов в городе также остается на высоком уровне.

Так, с начала года 4429 пар расторгли свой союз.

Как правило, парам предоставляют месяц на обдумывание перед официальным расторжением брака.

"Чаще всего заявление на развод подают молодые люди. Мы стараемся сохранить брак, даем время подумать и высказаться. Из 10 поданных заявлений три-четыре пары продолжают семейную жизнь, отказываясь от расторжения брака. Мы считаем это результатом нашей работы", – говорит сотрудница РАГСа.

Специалисты напомнили, что для вступления в брак необходимо подать заявление за 15 дней до желаемой даты бракосочетания.

Ранее госкорпорация поделилась другой интересной информацией. Как оказалось, к экзамену на знание Правил дорожного движения (ПДД) казахстанцы подходят творчески. В ход идут шпаргалки на ладонях, bluetooth-гарнитуры и другое.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
В Мангистауской области планируют построить судостроительный завод
Общество
11:16, Сегодня
В Мангистауской области планируют построить судостроительный завод
Карабаев заявил о необходимости модернизации аэропортов в Казахстане
Общество
11:04, Сегодня
Карабаев заявил о необходимости модернизации аэропортов в Казахстане
Температурный рекорд 69-летней давности побит в Казахстане
Общество
10:59, Сегодня
Температурный рекорд 69-летней давности побит в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: