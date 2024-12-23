Назван самый "свадебный" город Казахстана

Филиал Госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы заявляет, что за 2024 год в городе зарегистрировано 19 778 союзов. Согласно эти данным, Алматы находится на первом месте среди молодоженов по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что в районных отделах РАГС города ежедневно регистрируют около 160 браков.

Средний возраст пар, подающих заявление на заключение брака, составляет 27 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

Согласно статье 10 Кодекса РК "О браке и семье", брачный возраст устанавливается для мужчин и женщин в восемнадцать лет.

"При наличии уважительных причин органы записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака могут снизить брачный возраст на срок не более двух лет". Руководитель отдела РАГС Ауэзовского района Гульзия Баимбетова.

К сожалению, число разводов в городе также остается на высоком уровне.

Так, с начала года 4429 пар расторгли свой союз.

Как правило, парам предоставляют месяц на обдумывание перед официальным расторжением брака.

"Чаще всего заявление на развод подают молодые люди. Мы стараемся сохранить брак, даем время подумать и высказаться. Из 10 поданных заявлений три-четыре пары продолжают семейную жизнь, отказываясь от расторжения брака. Мы считаем это результатом нашей работы", – говорит сотрудница РАГСа.

Специалисты напомнили, что для вступления в брак необходимо подать заявление за 15 дней до желаемой даты бракосочетания.

Ранее госкорпорация поделилась другой интересной информацией. Как оказалось, к экзамену на знание Правил дорожного движения (ПДД) казахстанцы подходят творчески. В ход идут шпаргалки на ладонях, bluetooth-гарнитуры и другое.