Общество

Самый зрелый жених Алматы заключил брак в 85 лет

Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 10:12 Фото: Zakon.kz
Филиал госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы предоставил статистику по количеству заключенных браков в городе. Согласно их данным, Алматы стал лидером по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Так, за 11 месяцев 2025 года в Алматы зарегистрировано более 17 500 браков.

В среднем в регионе ежедневно проводится порядка 90 церемоний бракосочетания. Средний возраст вступающих в брак составляет 28 лет у невест и 31 год у женихов.

Стоит отметить, что в 2025 году среди вступающих в брак была отмечена и пара солидного возраста – 80 и 85 лет. Самыми же молодыми молодоженами стали 16-летние граждане, получившие разрешение на регистрацию брака у уполномоченных органов.

Хорошая новость в том, что наряду с высоким показателем заключенных браков в регионе отмечается и снижение числа разводов.

Так, с начала года около 3000 пар подали заявление на расторжение брака.

Для вступления в брак необходимо подать заявление за 15 дней до желаемой даты бракосочетания. Сделать это можно через НАО "Правительство для граждан" (отдел РАГС), портал электронного правительства или приложения БВУ. При желании молодожены могут зарегистрировать отношения в торжественной обстановке.

Ранее мы рассказывали, что житель китайского Ханчжоу построил огромный пантеон, посвященный культовой Hello Kitty, чтобы сделать необычное предложение своей возлюбленной. Для эпичности в день событий сооружение украсили розовыми цветами. Чтобы услышать заветное "Да", влюбленный потратил на храм высотой 15 метров 650 тыс. юаней (это более 45 млн тенге).

