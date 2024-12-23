Актюбинка сравнила городскую поликлинику с картинной галереей
Фото: Telegram/Диапазон
Жительница города Актобе увидела сходство поликлиники №3 с картинной галереей, сообщает Zakon.kz.
Как передает местное издание "Диапазон", к ним в редакцию обратилась пациентка поликлиники по имени Анастасия. Со слов актюбинки, ее внимание привлекли стены в коридоре, который расположен между главным и детским отделениями. Они увешаны картинами детей, а на окнах даже стоят цветы.
Фото: Telegram/Диапазон
"Тут будто попадаешь в картинную галерею и хотя бы ненадолго забываешь, что ты в поликлинике. Отвлекаешься от проблем, с которыми ты пришел сюда. Здорово придумано..." – поделилась Анастасия.
Недавно неравнодушные актюбинцы спасли одинокого фламинго.
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