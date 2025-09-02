#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
539.55
627.55
6.7
Общество

Актюбинку наказали за плевок в врача

Актюбинку наказали за плевок в врача, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 20:08 Фото: pixabay
Больше 115 тыс. тенге штрафа выплатит жительница Актобе за то, что не проявила уважение к врачу и плюнула в нее, сообщает Zakon.kz.

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Актобе рассмотрено дело в отношении гражданки А. по факту воспрепятствования законной деятельности медицинского работника.

Установлено, что в марте 2025 года, находясь в здании городской поликлиники №3, гражданка А., проявив неуважение к детскому врачу-офтальмологу, плюнула в ее сторону.

В судебном заседании гражданка А. вину не признала и отрицала проявление неуважения к врачу-офтальмологу.

"Суд постановил признать гражданку А. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 80-1 КоАП, и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 117 960 тенге".Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Актобе

Постановление суда не вступило в законную силу.

В августе 2025 года был оштрафован житель Шымкента за нецензурную брань в общественном месте и оскорбление человека.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
