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Общество

"КазАвтоЖол" выпустил предупреждение автовладельцам ВКО

Дорога зимой, дороги зимой, машины, автомобили, снег, снегопад, снег на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 07:05 Фото: Zakon.kz
24 декабря поступила оперативная информация об ограничении движения в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба "КазАвтоЖол", 24 декабря в регионе с 10:00 будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон – Карагай – Рахмановкие ключи" км 46-66. Это участок село Северное – город Серебрянск.

Ограничения вызваны профилактическим спуском снежных лавин.

"Планируемое открытие движения также 24 декабря в 14:00", – говорится в сообщении.

На 24 декабря "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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