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В Алматинской области ввели ограничение движения из-за угрозы наводнения близ пос. Караой

В Алматинской области ввели ограничение движения из-за угрозы наводнения близ пос. Караой, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 03:11 Фото: МЧС РК
В "КазАвтоЖол" сообщили оперативную информацию об ограничении движения в Алматинской области, сообщает Zakon.kz

"31 марта 2024 года в 01:30 в связи с возможным повышением уровня воды в озере "Ащылысай" и угрозой наводнения поселка Караой, введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Байсерке-Междуречинск" от километра 23 до километра 42, на участке от города Алматы до поселка Чапаев", - говорится в сообщении.


Ранее стало известно  том, что в селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища.

А накануне вечером "КазАвтоЖол" предупредил о закрытии трех трасс в ВКО и Костанайской области.

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