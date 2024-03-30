В Алматинской области ввели ограничение движения из-за угрозы наводнения близ пос. Караой

В "КазАвтоЖол" сообщили оперативную информацию об ограничении движения в Алматинской области, сообщает Zakon.kz

"31 марта 2024 года в 01:30 в связи с возможным повышением уровня воды в озере "Ащылысай" и угрозой наводнения поселка Караой, введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Байсерке-Междуречинск" от километра 23 до километра 42, на участке от города Алматы до поселка Чапаев", - говорится в сообщении.





Ранее стало известно том, что в селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища.

А накануне вечером "КазАвтоЖол" предупредил о закрытии трех трасс в ВКО и Костанайской области.