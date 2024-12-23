Туман, метель и гололед: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 24 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Жетысуской области ожидается ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области ожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Улытауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Нночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области ожидается туман. В Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный ночью в Мугалжарском районе порывы 15-18 м/с.

На востоке, юге, в центре Абайской области ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, юге, востоке области ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы временами ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Костанайской области ожидается туман.

На востоке Павлодарской области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что с 24 по 26 декабря 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана жители будут наблюдать туман. Согласно данным РГП "Казгидромет", в Алматы и Шымкенте осадков не ожидается. В Астане же пройдет небольшой снег.