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Общество

Казахстанские авиакомпании могут проверить после масштабной утечки персональных данных в России

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 12:41 Фото: freepik
Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов 24 декабря 2024 года на пресс-конференции в правительстве прокомментировал утечку персональных данных казахстанцев в России, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что утечка произошла на территории России из компании "Сирена-Трэвел". Это сервис по бронированию авиабилетов. По номеру брони можно сделать онлайн-регистрацию в самолете.

"Наши компании в этом были не виноваты. Они такие же потерпевшие, как и наши граждане. Тем не менее, в первую очередь, мы направили письмо в Роскомнадзор, чтобы они прояснили ситуацию и рассказали нам о принимаемых мерах, потому что по законам России это также является преступлением и нарушением законодательства. Мы попросили, чтобы они известили нас о принятых мерах к нарушителям", – сказал Руслан Абдикаликов.

Он добавил, что в комитете получили утерянные данные, проанализировали и на днях проинформируют казахстанцев через портал электронного правительства. Утекли фамилии, имена и номера документов, удостоверяющих личность.

"Сложность в том, что в нашей стране билеты могли купить и иностранцы. Мы время потратили, чтобы данные сравнивать с государственной базой данных "Физические лица", с документами, выданными казахстанцам. И как только определяем казахстанцев, отдельно в базу их вносим. И вот по этой базе мы проведем информирование о том, что такой факт случился", – пояснил глава комитета.

Руслан Абдикаликов сообщил, если казахстанцы захотят подать жалобу на авиакомпанию, то в соответствии с законодательством будет проведена проверка.

"Возможно, наши компании тоже в чем-то были виноваты, то есть сейчас с уверенностью сказать это нельзя. Но сама утечка была на территории России, в российской компании, но в случае поступления жалоб мы обязательно проверим, насколько нашими авиакомпаниями соблюдаются требования казахстанского законодательства по сохранности и защите персональных данных", – заключил он.

Ранее депутат потребовал пресечь незаконный сбор биометрических данных казахстанцев.

Бауыржан Муканов
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