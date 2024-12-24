Президентская елка в Шымкенте: как рождаются чудеса и зажигаются детские улыбки

24 декабря в Выставочном центре Шымкента состоялся волшебный праздник для 300 детей — новогодняя Президентская елка под названием "Добро пожаловать, Новый год!".

Это мероприятие собрало под своим крылом юных шымкентцев из самых разных уголков города, даря им радость, вдохновение и веру в чудеса.

Среди гостей праздника — дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также ребята с ограниченными возможностями и отличники учебы — мальчишки и девчонки, которые не только вдохновляют своим упорством, но и являются примером для сверстников.

Фото: акимат города Шымкент

Для юных участников праздник стал настоящим путешествием в сказку. Их встретили герои мультфильмов и народных сказок, а главными волшебниками вечера, конечно же, стали Дед Мороз и Снегурочка. Под свет гирлянд и блеск елочных игрушек, дети погружались в сказочную атмосферу праздника, где чудеса словно оживали.

Поздравить ребят приехал аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков. Он передал им теплые слова от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева:

"С Новым годом вас! Пусть этот праздник принесет в ваши сердца радость и счастье. Учитесь, творите, мечтайте, радуйте своих близких успехами. Пусть каждый ваш день будет наполнен светом и теплом!".

Фото: акимат города Шымкент

Праздничная программа не оставила равнодушным ни одного ребенка. Каждому участнику были вручены подарки от имени Президента Казахстана: сертификат на 120 тысяч тенге и набор сладостей. Это стало настоящим сюрпризом для детей, многие из которых впервые посетили такое масштабное событие.

Фото: акимат города Шымкент

Каждый ребенок, пришедший на елку, унес с собой не только подарки, но и веру в то, что добро всегда побеждает, а мечты, даже самые смелые, сбываются.