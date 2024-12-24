Под угрозой оказались казахстанцы, чьи дети служат в армии

В Казахстане мошенники "не брезгуют" никакими путями наживиться и теперь добрались до родителей, чьи дети проходят службу в армии, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупреждает Telegram-канал о мошенниках AQPARAT SAQSHYSY.

Злоумышленники завладевают информацией о том, что чей-то сын проходит военную службу, и используют эти данные, чтобы ввести родителей в заблуждение. Они пишут сообщения от имени сына, рассказывают о срочной нужде в деньгах, просят перевести средства на неизвестные номера.

Как распознать мошенников:

если вы просите фото или видеозвонок, они находят отговорки, ссылаясь на "строгий режим" или "отсутствие связи";

просят переводить деньги на номера карт или счета, не связанные с вашим сыном.

Что делать, если вы получили такое сообщение:

1. Не поддавайтесь панике.

2. Немедленно свяжитесь с сыном или его командиром через проверенные каналы.

3. Не переводите деньги и не предоставляйте личные данные незнакомцам.

4. Сообщите о ситуации в полицию.

Отметим, что ранее мы рассказывали о том, что мошенники стали применять для своих махинаций искусственный интеллект.