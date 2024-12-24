Под угрозой оказались казахстанцы, чьи дети служат в армии
Фото: Министерство обороны РК
В Казахстане мошенники "не брезгуют" никакими путями наживиться и теперь добрались до родителей, чьи дети проходят службу в армии, сообщает Zakon.kz.
Об этом предупреждает Telegram-канал о мошенниках AQPARAT SAQSHYSY.
Злоумышленники завладевают информацией о том, что чей-то сын проходит военную службу, и используют эти данные, чтобы ввести родителей в заблуждение. Они пишут сообщения от имени сына, рассказывают о срочной нужде в деньгах, просят перевести средства на неизвестные номера.
Как распознать мошенников:
- если вы просите фото или видеозвонок, они находят отговорки, ссылаясь на "строгий режим" или "отсутствие связи";
- просят переводить деньги на номера карт или счета, не связанные с вашим сыном.
Что делать, если вы получили такое сообщение:
1. Не поддавайтесь панике.
2. Немедленно свяжитесь с сыном или его командиром через проверенные каналы.
3. Не переводите деньги и не предоставляйте личные данные незнакомцам.
4. Сообщите о ситуации в полицию.
Отметим, что ранее мы рассказывали о том, что мошенники стали применять для своих махинаций искусственный интеллект.
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