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Под угрозой оказались казахстанцы, чьи дети служат в армии

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, служба, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 10:39 Фото: Министерство обороны РК
В Казахстане мошенники "не брезгуют" никакими путями наживиться и теперь добрались до родителей, чьи дети проходят службу в армии, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупреждает Telegram-канал о мошенниках AQPARAT SAQSHYSY.

Злоумышленники завладевают информацией о том, что чей-то сын проходит военную службу, и используют эти данные, чтобы ввести родителей в заблуждение. Они пишут сообщения от имени сына, рассказывают о срочной нужде в деньгах, просят перевести средства на неизвестные номера.

Как распознать мошенников:

  • если вы просите фото или видеозвонок, они находят отговорки, ссылаясь на "строгий режим" или "отсутствие связи";
  • просят переводить деньги на номера карт или счета, не связанные с вашим сыном.

Что делать, если вы получили такое сообщение:

1. Не поддавайтесь панике.

2. Немедленно свяжитесь с сыном или его командиром через проверенные каналы.

3. Не переводите деньги и не предоставляйте личные данные незнакомцам.

4. Сообщите о ситуации в полицию.

Отметим, что ранее мы рассказывали о том, что мошенники стали применять для своих махинаций искусственный интеллект. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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