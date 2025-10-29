Названы страны, из которых в Казахстан прибыли кандасы в 2025 году

В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 11 012 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 159,1 тыс. этнических казахов. Эти данные сегодня, 29 октября, Zakon.kz предоставили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Согласно информации, прибывшие в Казахстан с начала текущего года кандасы являются выходцами:

45,7% – из Узбекистана,

42,1% – из КНР,

4,5% – из Туркменистана,

2,6% – из России,

2,6% – из Монголии,

2,5 – из других стран.

По состоянию на 1 октября 2025 года число этнических переселенцев:

трудоспособного возраста составляет 58,4%,

несовершеннолетние – 32,8%,

пенсионеры – 8,8%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,3% имеют высшее образование, 28,4% – среднее специальное образование, 50,6% – общее среднее образование и 5,7% – не имеют образования.

В Минтруда отметили, что прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Как уточнили в ведомстве, квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2309 человек. По состоянию на 1 октября 2025 года в регионы расселения переселено 1725 кандасов.

Также в МТСЗН отметили, что кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:

на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;

на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 916 кандасам. В частности, 277 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем, как пояснили в Минтруда, в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы.

Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью.

Ранее стало известно, что министр труда и социальной защиты населения приказом от 10 октября 2025 года внесла изменения и дополнения в Правила присвоения или продления статуса кандаса.