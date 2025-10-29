#АЭС в Казахстане
Общество

Названы страны, из которых в Казахстан прибыли кандасы в 2025 году

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 09:17 Фото: Zakon.kz
В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 11 012 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 159,1 тыс. этнических казахов. Эти данные сегодня, 29 октября, Zakon.kz предоставили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Согласно информации, прибывшие в Казахстан с начала текущего года кандасы являются выходцами:

  • 45,7% – из Узбекистана,
  • 42,1% – из КНР,
  • 4,5% – из Туркменистана,
  • 2,6% – из России,
  • 2,6% – из Монголии,
  • 2,5 – из других стран.

По состоянию на 1 октября 2025 года число этнических переселенцев:

  • трудоспособного возраста составляет 58,4%,
  • несовершеннолетние – 32,8%,
  • пенсионеры – 8,8%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,3% имеют высшее образование, 28,4% – среднее специальное образование, 50,6% – общее среднее образование и 5,7% – не имеют образования.

В Минтруда отметили, что прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Как уточнили в ведомстве, квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2309 человек. По состоянию на 1 октября 2025 года в регионы расселения переселено 1725 кандасов.

Также в МТСЗН отметили, что кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:

  • на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
  • на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 916 кандасам. В частности, 277 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем, как пояснили в Минтруда, в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы.

Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью.

Переселение в Казахстане: какую денежную помощь можно получить от государства и где расселяют людей

Ранее стало известно, что министр труда и социальной защиты населения приказом от 10 октября 2025 года внесла изменения и дополнения в Правила присвоения или продления статуса кандаса.

