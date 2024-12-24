Памятник убитому псу Пшону создает неравнодушный казахстанец
Фото: Instagram/azamat_kenjegaliev
Казахстанец работает над увековечением памяти собаки по кличке Пшон, прославившейся во время паводков, и убитой в декабре 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Над металлической скульптурой работает мастер Азамат Кенжегалиев. На своей странице в Instagram он поделился несколькими видео процесса создания фигуры собаки, которая будет состоять из сердец. Работу скульптор начал через несколько дней после новостей о гибели пса-помощника.
Весной 2024 года казахстанцев сразил пес по кличке Пшон из села Сартогай Махамбетского района Атырауской области. Собака помогала людям укреплять берега, перетаскивая мешки. А 3 декабря стало известно, что ее убили.
Как оказалось, в пса стрелял сотрудник ветстанции. Аким Атырауской области Серик Шапкенов сообщил, что по данному факту проводится проверка. Если будет доказана вина служб, то специалисты понесут соответствующее наказание.
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