Памятник убитому псу Пшону создает неравнодушный казахстанец

Казахстанец работает над увековечением памяти собаки по кличке Пшон, прославившейся во время паводков, и убитой в декабре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Над металлической скульптурой работает мастер Азамат Кенжегалиев. На своей странице в Instagram он поделился несколькими видео процесса создания фигуры собаки, которая будет состоять из сердец. Работу скульптор начал через несколько дней после новостей о гибели пса-помощника.

Весной 2024 года казахстанцев сразил пес по кличке Пшон из села Сартогай Махамбетского района Атырауской области. Собака помогала людям укреплять берега, перетаскивая мешки. А 3 декабря стало известно, что ее убили.

Как оказалось, в пса стрелял сотрудник ветстанции. Аким Атырауской области Серик Шапкенов сообщил, что по данному факту проводится проверка. Если будет доказана вина служб, то специалисты понесут соответствующее наказание.