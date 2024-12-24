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Общество

Памятник убитому псу Пшону создает неравнодушный казахстанец

Памятник убитому псу Пшону создает казахстанец, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 10:22 Фото: Instagram/azamat_kenjegaliev
Казахстанец работает над увековечением памяти собаки по кличке Пшон, прославившейся во время паводков, и убитой в декабре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Над металлической скульптурой работает мастер Азамат Кенжегалиев. На своей странице в Instagram он поделился несколькими видео процесса создания фигуры собаки, которая будет состоять из сердец. Работу скульптор начал через несколько дней после новостей о гибели пса-помощника. 

Весной 2024 года казахстанцев сразил пес по кличке Пшон из села Сартогай Махамбетского района Атырауской области. Собака помогала людям укреплять берега, перетаскивая мешки. А 3 декабря стало известно, что ее убили.

Как оказалось, в пса стрелял сотрудник ветстанции. Аким Атырауской области Серик Шапкенов сообщил, что по данному факту проводится проверка. Если будет доказана вина служб, то специалисты понесут соответствующее наказание. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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