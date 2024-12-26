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Общество

В Казахстане внедрят цифровой рейтинг для госслужащих

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 10:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 26 декабря 2024 года рассмотрели и одобрили в первом чтении закон по вопросам государственной службы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Замминистр МВД Игорь Лепеха озвучил, что это будет "живой" рейтинг.

"Если человек получил дисциплинарное взыскание, то у него сразу снимаются баллы. Если он прошел повышение квалификации, то ему начисляются дополнительные баллы. Рейтинг будет в открытом доступе, и каждый человек будет знать его, а также понимать, что нужно сделать, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Все будет абсолютно прозрачно, без домыслов. Если мы претендуем на одну должность, я буду знать, почему назначили моего соседа, а не меня, – потому что его показатели гораздо выше. Это исключает домыслы и снижает коррупционные риски", – сказал он.

Сенатор Мурат Кадырбек добавил, что закон направлен на реализацию нормативных постановлений Конституционного суда и приведение законодательства о государственной службе в соответствие с изложенными в его решениях правовыми позициями, а также совершенствование законодательства в части регулирования кадровых вопросов в системе правоохранительной, воинской службы и специальных государственных органов.

Основными положениями и новеллами закона являются:

  • внедрение цифрового рейтинга (показателя конкурентоспособности) в правоохранительной службе. Цифровой рейтинг кандидата на правоохранительную службу будет учитываться при отборе и выдвижении сотрудников на руководящие должности в правоохранительных органах;
  • исключение из закона "О правоохранительной службе" норм о Президентском резерве руководства правоохранительных органов, кадровом резерве правоохранительного органа, а также об оценке деятельности сотрудников правоохранительных органов. Упразднение данных институтов обосновывается поручением главы государства о трансформации Президентского и кадрового резервов в цифровой рейтинг кандидатов на руководящие должности;
  • изменение срока ротации сотрудников, занимающих руководящие должности правоохранительного органа, осуществляемого по действующему закону на плановой основе 1 раз в 5 лет, – на 3 года;
  • введение внеплановой аттестации и полиграфологического исследования для выдвижения сотрудника на вышестоящие руководящие должности в правоохранительных органах;
  • включение проведения психолого-социологического исследования в качестве обязательного этапа аттестации сотрудника правоохранительного органа;
  • в качестве этапа аттестации сотрудника правоохранительного органа вводится полиграфологическое исследование, которое будет проводиться по решению руководителя правоохранительного органа;
  • совершенствование правового регулирования вопросов, связанных с основаниями и сроками ограничений при приеме на административную государственную службу, а также с основаниями прекращения государственной службы политическими и административными государственными служащими;
  • установление правового механизма реализации конституционного права на свободу труда в сфере государственной службы без каких-либо временных ограничений судьям, прекратившим полномочия по несоответствию занимаемой должности в силу профессиональной непригодности.

В целом принятие закона позволит:

  • определить сроки ограничений поступления на государственную службу, отвечающих требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности;
  • провести работу по цифровизации кадровых процессов в правоохранительных органах, установить единообразный порядок ротации руководящих должностей в них;
  • усовершенствовать механизм отбора кандидатов на руководящие должности правоохранительных и специальных государственных органов.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании одобрили во втором чтении закон по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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